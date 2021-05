OnePlus a conçu un fond d'écran qui affiche combien de temps vous passez sur votre smartphone

Ces fonds d'écran vont diviser vos applications en six catégories : outils, mode de vie et communication, informations et affaires, social, jeux, et divertissement. Au fur et à mesure de votre consommation, la couleur correspondant à la catégorie utilisée prendra de plus en plus de place sur l'écran, afin de vous indiquer en un coup d'oeil quelle sorte d'applications vous ouvrez le plus souvent. Le fond d'écran vous indiquera également le temps précis passé sur chaque catégorie et vous mettra une petite flèche pour indiquer si vous y avez passé plus ou moins de temps que le jour précédent.