Le prochain smartphone de OnePlus pourrait être le Nord CE et remplacerait le Nord N10

Pour essayer de prédire les composants qui animeront ce nouveau smartphone, il nous faut regarder ce que l'on trouve déjà dans le N10.

On y retrouvait donc un Snapdragon 690, puce qui n'a pas encore été remplacée. La solution pour OnePlus serait de se tourner vers les séries 700 des puces Qualcomm, ou de faire appel à MediaTek, dont l'une des puces animera vraisemblablement le futur Nord 2. L'hypothèse de simplement continuer de recourir au Snapdragon 690 n'est pas écartée par nos confrères d'Android Authority.

On attend désormais une officialisation de la part de OnePlus, qui ne va pas se priver de sortir toujours plus de smartphones d'entrée de gamme au vu du succès qu'ont connu le N10 et le N100.