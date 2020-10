OnePlus N10 5G et OnePlus Nord N100 : cap sur l'entrée de gamme

Appareil à petit prix oblige, le OnePlus Nord N100 fait une croix sur la 5G et intègre un processeur Snapdragon 460, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage seulement, extensible malgré tout grâce à un port Micro SD. La batterie possède elle une capacité de 5 000 mAh et une charge rapide à 18W.

Pour la photo là encore OnePlus fait des compromis avec un triple module photo intégrant un capteur principal de 13 mégapixels, un objectif bokeh pour le mode portrait et un capteur macro.

La sortie du OnePlus Nord N100 est elle aussi fixée à la mi-novembre.