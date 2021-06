OnePlus Nord CE 5G officiel : un smartphone performant pour pour moins de 300 euros

Si nous connaissions le design du OnePlus Nord CE 5G , la présentation du constructeur chinois a été l'occasion de lever le voile sur ses caractéristiques techniques, qui annoncent un smartphone prometteur, en tout cas sur le papier. On retrouve ainsi un écran AMOLED 90 Hz FHD+, le processeur Snapdragon 750G, ici dans sa version 5G, une batterie de 4 500 mAh et un triple capteur photo (grand-angle 64 Mp, ultra grand-angle 8 Mp et profondeur de champ 2 Mp). On note également le retour de la prise casque 3,5 mm et on peut souligner le poids plume du téléphone qui ne devrait afficher que 170 grammes sur la balance.