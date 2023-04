OnePlus dévoile son nouveau Nord CE 3 Lite 5G, avec un gros capteur et un tout petit prix

Doté d'un écran AMOLED FHD+ de 6,72 pouces, ainsi que d'un taux de rafraichissement de 120 Hz, le Nord CE 3 Lite de OnePlus a bien l'intention d'attirer tous les regards sur lui. Le nouveau smartphone du constructeur chinois embarque le chipset Snapdragon 695 5G et propose jusqu'à 8 Go de RAM en standard et jusqu'à 8 Go de RAM virtuelle extensible. Du côté de l'appareil photo, le OnePlus Nord CE 3 Lite semble également avoir vu les choses en grand. Celui-ci est en effet doté d'une caméra arrière de 108 mégapixels et d'une caméra frontale de 16 mégapixels.