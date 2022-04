Test OnePlus Nord CE 2 : pas loin d'être le premier de la classe ?

On constate également que si OnePlus a clame son indépendance, OxygenOS ressemble de plus en plus à ColorOS. Cette dernière est également une bonne interface, mais les fans de OnePlus regretteront que leur système ait perdu certaines de ses spécificités. Des options de personnalisation moins importantes (choix des icônes, couleurs, etc.) en passant par la disparition du mode lecture, l'interface de OnePlus s'efface de plus en plus au profit de celle d'Oppo.