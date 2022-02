Le OnePlus Nord CE 2 5G est officiel, il a tout pour devenir la référence du milieu de gamme

Le tout sera alimenté par une batterie d'une capacité similaire à celle qui équipait le premier Nord CE, soit 4 500 mAh. Le système de recharge rapide évolue en adoptant la technologie SUPERVOOC d'OPPO. Il suffira de 15 minutes pour obtenir une journée d'autonomie. La charge nocturne sera intelligemment dosée pour atteindre les 100 % et ainsi préserver la longévité de la batterie.

La partie photo du nouveau smartphone OnePlus n'est pas en reste avec trois capteurs au dos de l'appareil. Un principal de 64 mégapixels qui profite d'une grande ouverture à f/1.7 pour de meilleures performances en basses lumières, suppléé par un objectif grand-angle de 8 mégapixels et un discret objectif macro de 2 mégapixels. OnePlus promet des vidéos optimisées par l'IA avec une gestion de l'exposition et des couleurs qui s'appuieront sur des algorithmes pour un réglage le plus cohérent possible.

Lancé avec deux coloris, Gray Mirror et Bahama Blue, le OnePlus Nord CE 2 5G sera disponible en France le 10 mars chez Amazon, Darty, la Fnac et le site de OnePlus. La précommande sera possible dès le 3 mars.