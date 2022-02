Pourtant fusionné avec Color OS d'OPPO, OnePlus annonce officiellement travailler sur Oxygen OS 13

À ses débuts, OnePlus ne proposait qu'un seul smartphone à la fois. Depuis, la marque chinoise a fait beaucoup de chemin, jusqu'à proposer une gamme bien plus étendue de téléphones. Aujourd'hui chapeauté par la marque Oppo avec laquelle elle partage ses activités de recherche et développement, OnePlus clame toujours haut et fort son indépendance. Découvrez dans ce dossier notre sélection des meilleurs smartphones OnePlus.

