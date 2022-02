Une surcouche unifiée pour OnePlus et OPPO toujours d'actualité, mais qui nécessitera du temps

Depuis plus d’un an, OnePlus et OPPO se rapprochent . On sait depuis l’automne dernier que les deux marques utiliseront prochainement la même interface sur leurs smartphones. Et ce nouveau système unifié fait autant parler de lui qu’il se fait attendre. On l’espérait pour le lancement du nouveau OnePlus 10 Pro , dont la sortie internationale est prévue en mars ou avril, mais le smartphone devrait finalement utiliser OxygenOS 12. La raison serait simple : selon les sources de MySmartPrice, la surcouche unifiée pour OnePlus et OPPO (UnifiedOS) serait finalement déployée au deuxième semestre de 2022.