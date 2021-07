OnePlus : la fusion d'OxygenOS avec ColorOS permettra d'avoir jusqu'à 4 ans de mise à jour de sécurité Android

Les grands mouvements s'accélèrent depuis le rapprochement à marche forcée entre OnePlus et Oppo, la première devenant un sous-groupe de la seconde. Alors que les deux marques devraient continuer d'être commercialisées de manière indépendante, leurs interfaces devraient, en revanche, sensiblement se rapprocher. Après six années d'existence, OxygenOS devrait connaitre des évolutions consécutives à la fusion avec Oppo, qui développait également son propre OS.

Un message posté sur le forum OnePlus par Gary C., chef de produit OxygenOS, détaille « qu'après de nombreuses évaluations et discussions, nous avons élaboré un plan solide pour tirer le meilleur parti de nos ressources partagées avec Oppo. Afin d'améliorer l'efficacité et de standardiser l'expérience logicielle dans notre répertoire, nous travaillons sur l'intégration de la base de code d'OxygenOS et de ColorOS. »

Le principal objectif est de proposer une maintenance logicielle améliorée, sans dérouter pour autant les utilisateurs et utilisatrices. Selon ce même Gary C. : « C'est un changement que vous ne remarquerez probablement même pas puisqu'il se produit dans les coulisses. Nous avons maintenant une équipe de développeurs plus nombreuse et encore plus compétente, des ressources de R&D plus avancées et un processus de développement plus rationalisé, tout cela combiné pour améliorer l'expérience OxygenOS ».