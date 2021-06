OnePlus devient une sous-marque d'Oppo, la fusion présagée enfin concrétisée

Il précise tout de même que OnePlus continuera d'opérer de manière indépendante. Bien sûr, ces propos sont à prendre avec des pincettes, et il s'agit sans doute de rassurer les fans et la communauté de OnePlus.

En réalité, il est probable que OnePlus s'inscrive dans une stratégie bien plus globale et devienne une sous-marque d'Oppo, comme l'est déjà realme. Pour rappel, Pete Lau est depuis septembre 2020 à la tête d'Oplus, une société qui chapote à la fois les projets de Oppo, OnePlus et realme.

On sentait venir cette fusion de loin, et on peut anticiper le fait que OnePlus va arrêter à terme de produire des smartphones premium pour se concentrer sur ses gammes Nord plus abordables, à destination de l'Inde entre autres. De quoi laisser de la place à Oppo, qui va pouvoir mieux occuper le terrain du haut de gamme, notamment en Europe.