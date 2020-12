Android 11 : OnePlus repousse a 2021 la mise à jour des OnePlus 7 et 7T

Il semblerait cependant que ce déploiement soit plutôt prévu pour l'année prochaine.

La mise à jour vers Android 11 est effectuée chez OnePlus via le déploiement de l'interface OxygenOS 11. Concrètement OnePlus doit s'assurer que tout fonctionne correctement sur les puces Snapdragon 855 des OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro et Snapdragon 855 Plus des modèles 7T et 7T Pro.

Dans un forum chinois, la société a annoncé le déploiement d'Android 11 courant 2021 via nouvelle version de Hydrogen OS, l'édition chinoise d'OxygenOS déployée en Europe. Il se pourrait donc que cela affecte l'ensemble des OnePlus 7 et 7 Plus.

Pour rappel, au-delà des nouveautés introduites sur la dernière version du système de Google, OxygenOS 11 apporte une meilleure prise en charge du mode sombre tandis que que l'écran Always-On dispose de nouveaux styles et d'horloges.