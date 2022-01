Le OnePlus 10 Pro se lance d'abord en Chine, mais se dévoile pour tous

Terminé, le teasing sur les réseaux sociaux, le nouveau smartphone de OnePlus , le 10 Pro, s'exhibe enfin de manière on ne peut plus officielle. Le dernier-né de la marque sera disponible dès ce 13 janvier sur ses terres natales, avant une commercialisation bientôt dans le reste du monde.

Le OnePlus 10 Pro se pare d'un large écran LTPO de 6,7" en qualité QHD+, avec une fréquence de 120 Hz. Le constructeur promet un étalonnage double couleur, pour des teintes toujours plus précises et naturelles. Sous le capot, on retrouve un processeur Snapdragon 8 Gen 1 , un GPU Adreno nouvelle génération, sans oublier 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.