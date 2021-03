Les OnePlus 9 et 9 Pro sont officiels et mettent le paquet sur la photo

Pour 200 euros de moins, vous pourrez vous procurer le OnePlus 9 qui fait évidemment quelques concessions par rapport au modèle "Pro". On note un écran un peu plus petit, un peu moins définit et lumineux, le capteur téléphoto (zoom) en moins et une recharge sans fil de 15W au lieu de 50W. Les finitions sont également différentes, avec un cadre en plastique et non en aluminium.