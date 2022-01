Apple, Samsung, OnePlus, Sony... Quels sont les smartphones les plus recherchés sur Google en 2021 ?

Qui dit décembre, dit rétrospective. Un exercice de réflexion stimulant pour nous autres journalistes, doublé d'une belle occasion de garnir les pages des sites web en cette période où l'actualité se fait plus discrète. Or, il se trouve que 2021 a été une année particulièrement riche dans le monde des smartphones . Non seulement nous avons été gâtés en références mémorables, mais certaines innovations ont aussi fait leur trou pour nous promettre des lendemains technologiques encore meilleurs…

Lire la suite