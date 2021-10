Pixel 6 vs iPhone 13, un combat sans vainqueur (sur le papier) ?

Il est difficile de les départager à la simple vue de ces spécifications. La taille des pixels et l'ouverture du capteur sont plus intéressants sur l'iPhone 13 pour capturer des clichés lumineux, mais le Pixel 6 réplique avec ses 50 MP avec pixel binning, une technique qui consiste à fusionner quatre pixels en un seul afin de capturer plus de lumière. Mention spéciale enfin à la stabilisation mécanique de l'iPhone 13.

L'ultra grand-angle 12 MP et f/2.2 du Pixel 6 offre un champ de vision de 114˚ avec correction de la distorsion, alors que celui de 12 MP et f/2.4 de l'iPhone 13 élargit le champ de vision à 120°. Sur la vidéo, les deux smartphones sont capables de filmer en 4K à 60 images par seconde et jouissent d'un mode ralenti similaire en 1080p jusqu'à 240 images par seconde. Mais Apple s'est fait une spécialité de la vidéo et l'iPhone 13 se démarque avec le support du HDR, du Dolby Vision et du son stéréo.

Le capteur photo frontal de 8 MP et f/2.0 du Pixel 6 se limite au 1080p à 30 fps, alors que la caméra avant de l'iPhone 13 de 12 MP et f/2.2 permet de filmer en 1080p jusqu'à 120 fps ou en 4K jusqu'à 60 fps. Sans oublier les capteurs TrueDepth 3D pour Face ID et la réalité augmentée.