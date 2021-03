OnePlus pourrait lancer sa montre connectée OnePlus Watch ce mois-ci

Enfin (et surtout ?), il se murmure que OnePlus pourrait également lever le voile sur sa montre connectée, baptisée en toute sobriété OnePlus Watch. Une montre qui devrait tourner sous WearOS, le système d'exploitation dédié de Google, et sur laquelle on devrait retrouver certains éléments typiques signés OnePlus.

Une keynote OnePlus qui sera diffusée ce 8 mars et Pete Lau promet déjà « quelque chose de nouveau à l'horizon ». Encore un peu de patience donc…