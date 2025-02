Le OnePlus 13 est le premier smartphone de OnePlus à se lancer à plus de 1 000 euros. Il est positionné à 1 029 euros exactement, avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. La version embarquant 16 Go de RAM et 512 Go de stockage (la version testée ici, donc) est quant à elle affichée à 1 179 euros.