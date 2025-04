Cette nouvelle touche à tout faire devrait fonctionner peu ou prou comme le bouton Action des iPhone 15 et ultérieurs. C'est-à-dire que les utilisateurs et utilisatrices auront tout le loisir de reconfigurer le raccourci qui lui est lié via les réglages du téléphone. Naturellement. il sera toujours possible de passer du mode silencieux au mode sonnerie va ce bouton, si c'est le raccourci que l'on a choisi.