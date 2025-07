La même source indique aussi que le Galaxy S26 Ultra devrait arriver sur le marché avec une RAM revue à la hausse, et qui monterait à 16 Go. Il s'agirait de la RAM standard pour ces téléphones, qui se déclineraient dans des versions 256, 512 Go et 1 To.

Niveau design, le modèle devrait être légèrement plus fin que le Galaxy S25 Ultra, avec une épaisseur de 8,1 mm au programme (contre 8,2 mm pour son prédécesseur).

Enfin, dernière information intéressante, et de taille, le SoC qui prendrait place sous le capot serait le futur Snapdragon 8 Elit Gen 2, une puce qui offrirait une hausse des performances de l'ordre de 30%. Une bonne nouvelle, si l'information venait à se confirmer, alors qu'il était à craindre que le smartphone arrive avec une puce Exynos 2600.