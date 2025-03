Le développement de l'Exynos 2600 revêtirait une importance stratégique pour Samsung. En réduisant sa dépendance vis-à-vis de Qualcomm, l'entreprise peut mieux contrôler les coûts de production et potentiellement éviter des augmentations de prix pour ses futurs smartphones. Cette démarche est d'autant plus cruciale que des hausses de tarifs sont anticipées chez les fournisseurs de puces tiers dans les années à venir. De plus, en maîtrisant sa propre technologie de processeur, Samsung peut offrir des fonctionnalités optimisées et une meilleure intégration entre le matériel et le logiciel, renforçant ainsi l'attrait de ses produits sur le marché.

Samsung entend ici répliquer la stratégie de son meilleur rival, Apple, qui internalise la conception de ses processeurs, et plus récemment de ses modems, afin d'économiser des milliards de dollars en redevances et frais d'approvisionnement, tout en maitrisant un peu plus la conception matérielle de ses produits dans le but de répondre précisément à ses besoins. Un pari gagnant pour Samsung ? Réponse dans quelques mois.