En ce qui concerne le design général, la vidéo confirme une esthétique plus carrée pour le Galaxy Z Flip 7, en corrélation avec les rumeurs précédentes. Il n'est pas possible de déterminer si l'appareil est plus fin que son prédécesseur à partir des images fournies. Toutefois, le smartphone semble bien reprendre le design du Flip 6, sans tout changer, juste en corrigeant certains défauts du passé.