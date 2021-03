L'ASUS ROG Phone 5 aura 18 Go de RAM, un record

Si l'actuel ROG Phone 3 est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G, avec un total de 16 Go de RAM, son successeur devrait placer la barre encore plus haut. En effet, selon un récent benchmark, le futur smartphone gaming signé Asus pourrait embarquer (dans sa version ultime) pas moins de 18 Go de RAM. Il s'agirait évidemment d'un nouveau record en la matière.

Ce nouveau smartphone à venir sera également doté d'un tout nouveau processeur, avec à bord un certain Snapdragon 888. Ce CPU équipe déjà certains smartphones (très) haut de gamme actuels, et notamment la version américaine du Samsung Galaxy S21.