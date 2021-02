Asus lancera le ROG Phone 5 le 10 mars prochain

On l’a dit : il ne reste plus grand-chose à connaître au sujet du ROG Phone 5. Les éventuelles améliorations logicielles, sa date de sortie et son prix mis à part, bien entendu.

Pour ce qui est du hardware, ce nouveau ROG se dotera d’un écran AMOLED 6,78 pouces projetant une définition FHD+ sur une fréquence maximum de 144 Hz. Il sera équipé d’un SoC Snapdragon 888 et pourra intégrer jusqu’à 16 Go de RAM (LPDDR5) et 512 Go de stockage. Sans surprise, il concourt déjà pour la palme du smartphone le plus endurant de l’année avec sa batterie de 6 000 mAh, cette fois rechargeable à 65 W (mais le chargeur sera-t-il fourni ?).

Sans être un cador en photographie, le ROG Phone 3 (le précédent modèle, Asus ne souhaitant pas utiliser le chiffre « 4 ») s’en sortait plutôt bien en pleine journée. Selon toute vraisemblance, peu de changements devraient marquer le passage à cette nouvelle génération. Les rumeurs parlent en effet toujours d’un capteur principal de 64 mégapixels.