Mesures DAS : l'ANFR choisit la start-up française Art-Fi pour renforcer les contrôles

Mise à jour le 17/11/2020 : Comme nous vous le rapportions il y a quelques jours, Huawei a bel et bien vendu sa filiale Honor, c'est désormais officiel. Pour conclure la transaction, un consortium composé d'une trentaine d'entités a créé une nouvelle entreprise : Shenzhen Zhixin New Information Technology. Celle-ci a acquis les 7000 employés de Honor ainsi que sa branche Recherche et Développement (et donc ses brevets) et ses chaînes de production. Le montant de la transaction n'a pas été confirmé par Huawei, les rumeurs évoquant la somme de 12,7 milliards d'euros.