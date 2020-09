L'ANFR simule l'exposition aux ondes causée par des antennes 4G et 5G et livre ses résultats

Enfin, le dernier scénario vient combiner celui de la 4G optimisée et de la 5G seule, pour former le "Majorant 5G", scénario le plus critique. Pour le moment, il s'avère que les technologies 4G et 5G créent une exposition assez similaire dans le cas d'une bande de fréquences données pour les antennes à faisceau non orientable.