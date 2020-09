Emmanuel Macron se moque des opposants au déploiement de la 5G

Il ne vaut pas être devin pour deviner que les mots d'Emmanuel Macron provoqueraient un tollé. Et ça n'a évidemment pas manqué. Mardi, plusieurs ONG et associations ont réagi aux propos du président, comme l'organisation Les Amis de la Terre, qui s'est renommée "Les Amish de la Terre, pour des sociétés rétrogrades" sur Twitter, mardi, "dans une logique de transparence et de cohérence" (ironie).