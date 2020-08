5G : la mairie écologiste de Bordeaux veut un moratoire sur la technologie

Les vacances d'été se terminent tranquillement, et voilà que le sujet de la 5G pointe le bout de son nez. Et c'est bien normal, puisque l'actualité des réseaux mobiles sera grandement occupée par les enchères, qui reprendront entre le 20 et le 30 septembre pour les opérateurs, avec une commercialisation possible des premières offres 5G attendue pour la fin de l'année 2020, peut-être dès cet automne. Mais à Bordeaux, on souhaite prendre son temps.