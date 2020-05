Razer sommé de stopper la commercialisation de son Razer Phone 2 (et de rembourser les clients)

L'Agence Nationale des Fréquences(ANFR) a aussitôt sommé la société Razer de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la non-conformité constatée sur les terminaux actuellement sur le marché et ceux d'ores et déjà commercialisés.

Razer a aussitôt décidé de retirer son smartphone de la commercialisation, et propose, depuis le 8 mai dernier (et pendant six mois) un rappel des smartphones (via ce formulaire), avec la possibilité pour les acheteurs de bénéficier d'un remboursement intégral.