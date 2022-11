Le Samsung Galazy Z Flip épinglé par l'ANFR pour un DAS tronc au-delà du seuil réglementaire

Rappelons que le DAS permet de quantifier l'énergie transportée par les ondes électromagnétiques et absorbée par le corps humain. Des limites réglementaires ont été fixées par l'Union européenne et doivent être respectées en France. Elles sont fixées à 2 W/kg pour le DAS « tête » (téléphone à l'oreille, en conversation vocale) ; 2 W/kg pour le DAS « tronc » (smartphone porté près du tronc, dans un sac ou une poche de veste) ; et 4 W/kg pour le DAS « membre » (mobile plaqué contre un membre, lorsqu'il est tenu à la main ou dans la poche du pantalon).