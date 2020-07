L'affichage du DAS renforcé et étendu en France depuis le 1er juillet 2020

En France, c'est l'Agence nationale des fréquences (ANFR) qui opère le contrôle du DAS, non sans régulièrement épingler des fabricants de téléphones portables, qui dépassent les limites réglementaires européennes. Elles sont de 2 watts par kilo (W/Kg) pour la tête et le tronc, et de 4 W/kg pour le DAS membres, c'est-à-dire si votre téléphone se trouve dans la poche de votre pantalon ou dans votre main.