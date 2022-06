Razer dévoile la Kishi V2 : sa nouvelle manette de jeu adaptée aux smartphones

D’apparence, peu de choses évoluent sur la Razer Kishi V2. On retrouve un design qui évoque, forcément, les Joy-Con d’une Nintendo Switch.

Mais à la différence de la Kishi V1, on observe que l’emplacement réservé au smartphone est débarrassé de ses cornières. Ainsi, aucune crainte qu’un smartphone trop grand ne puisse pas y trouver sa place. De plus, le constructeur confirme qu’il ne faudra plus (systématiquement) retirer la coque de protection de son mobile avant de le brancher à sa manette.