Razer annonce un système de refroidissement... pour iPhone (et il est RGB)

Côté spécifications techniques, le ventilateur possède 7 pales et une vitesse de rotation maximale de 6 400 tr/min. Il se fera malgré tout assez discret, avec un profil sonore de 30 dB. Il ne possède pas de batterie, mais est fourni avec un câble USB-C pour l'alimenter. Et, le plus important, il vient avec la technologie Razer Chroma RGB, ce qui permet de personnaliser à l'envi les couleurs des douze LED RGB intégrées sous le ventilateur et de profiter d'effets de lumière dynamiques. Pour pouvoir ajuster les différents paramètres, le ventilateur se connecte en Bluetooth.