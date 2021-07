Le Realme Flash pourrait bénéficier d'une recharge magnétique, façon MagSafe d'Apple

Nul doute que bien des marques sont en train de travailler sur un système équivalent, mais la première à dégainer sera selon toute vraisemblance Realme. Selon GSMArena, un chargeur nommé « MagDart » sera bel et bien proposé à la vente et se fixera magnétiquement, comme le MagSafe pour iPhone , sous le Realme Flash. Très épais et équipé d'un ventilateur, il semble miser sur la performance et le refroidissement plutôt que sur le design.