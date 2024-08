C’est bientôt la rentrée scolaire, et se pose déjà aussi la question du nouveau smartphone qu’il va falloir acheter pour votre enfant ou vous-même. Et si comme beaucoup de Français en cette période de hausse du coût de la vie, vous n’avez pas un budget rentrée illimité, vous serez donc attiré par les modèles d’entrée et de milieu de gamme. Motorola a bien compris que c’était la période de l’année idéale pour positionner de nouveaux produits dans cette tranche de prix. Commercialisés à des tarifs allant de 179€ à 599€, les motorola Edge 50 et 50 Neo ainsi que les moto G35 et G55 ont de sacrés arguments pour convaincre le plus grand nombre. Présentation.