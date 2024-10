Côté performances, le Moto G75 est animé par un processeur Snapdragon 6 Gen 3, soit de quoi garantir « une gestion fluide des tâches, une expérience utilisateur améliorée et des performances AI puissantes ».

Ce processeur est couplé à un total de 8 Go de RAM, sans oublier 256 Go de stockage, extensible jusqu'à 1 To (grâce à une carte microSD). Côté réseau, le smartphone est compatible 5G (et Wi-Fi 6).