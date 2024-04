Edge 50 Fusion, Pro et Ultra : Motorola sort trois smartphones haut de gamme dopés à l'IA à moins de 1000€

Le Edge 50 Fusion, disponible à partir de 399€, est le modèle d'entrée de gamme de la série. Il embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, un écran pOLED Full HD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Du côté de l'appareil photo, nous retrouvons un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels et une caméra frontale de 32 mégapixels. Comptez enfin sur la présence de 8 Go de RAM et de 256 Go pour ce qui est de la capacité de stockage.

Le Edge 50 Pro, quant à lui, est proposé à partir de 699€. Il est doté d'un processeur Snapdragon 7 Gen 3, d'un écran pOLED de 6,7 pouces Super HD, avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, et d'un appareil photo principal de 50 mégapixels. Celui-ci embarque qui plus est un ultra grand-angle de 13 mégapixels, une caméra selfie de 50 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x et stabilisation optique. Il est équipé de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage.