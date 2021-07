Motorola officialise ses Edge 20, des smartphones qui mettent le paquet sur la photo

Motorola propose la technologie OLED sur l'écran de ses trois modèles, qui offrent tous une diagonale de 6,7 pouces ainsi qu'une définition Full HD+ 1080p. On note par contre une différence de fréquence de rafraîchissement, qui atteint 90 Hz sur le Edge 20 Lite et 144 Hz sur les deux autres références.

Le Motorola Edge 20 Lite est équipé d'un SoC MediaTek Dimensity 720, de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage, qui peut être étendu via carte microSD. Son autonomie est confiée à une batterie imposante de 5 000 mAh compatible avec la fonction de recharge rapide TurboPower 30 W. Motorola promet une charge de 0 à 50 % en seulement 26 minutes et jusqu'à 100 % en 80 minutes.