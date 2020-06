Motorola lancera prochainement un Edge Lite doté d'un Snapdragon 765G

Autrement dit : le lancement du Motorola Edge Lite ne devrait plus tarder. Et contrairement au Edge+, celui-ci pourrait bien sortir en France. Ou du moins en Europe, Sharma l’ayant également repéré sur le site Internet de Motorola Europe.

Selon ces informations préliminaires, le Motorola Edge Lite sera configuré avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et sera compatible 5G grâce au SoC Snapdragon 765G — lequel équipe déjà le Motorola Edge. Pour réduire les coûts, parions que Motorola rognera sur la partie photo du téléphone et sur la qualité de l’écran.