Motorola met à jour son entrée de gamme avec les nouveaux Moto E et Moto G Fast

Du côté des caractéristiques techniques, le smartphone n’est pas en reste. On retrouve un écran de 6,2 pouces HD+ avec une résolution de 1 520×720 pixels (format 19:9). Le tout est doté du processeur octa-core Snapdragon 632, jumelé à 2 Go de RAM. Il dispose aussi de 32 Go de stockage, ce qui est heureusement extensible.

Le principal argument des deux téléphones réside dans leur prix. Cependant, pour 50 $ de plus, le Moto G Fast livre une bien meilleure fiche technique. On retrouve le même format 19:9, mais cette fois-ci sur un écran 6,4 pouces HD+ (1 560×720 pixels). Cette fois-ci, pas d’encoche, mais un écran poinçonné dans son coin supérieur gauche.

Il propose un processeur plus puissant, le Snapdragon 665, ainsi que 3 Go de RAM. Là encore, on retrouve 32 Go de stockage, extensible par le biais d’une carte microSD.