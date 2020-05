Le Razr de Motorola va revenir dans une nouvelle version plus musclée et dotée de 5G

Au menu : de la 5G, une batterie de plus grosse capacité et des appareils photo de meilleure facture.

Exhumé en début d’année, le Motorola Razr a fait un véritable four. Pour preuve : la marque propose actuellement à ses clients américains une offre « un acheté, un offert ». Alors pour corriger le tir, Motorola envisage de sortir une version revue et corrigée de son premier smartphone pliant .

Alors qu’une bataille de titans s’annonçait entre le Motorola Razr et le Samsung Galaxy Z Flip , ce dernier aura remporté la manche sans se fatiguer. Les raisons de l’échec du Razr nouveau ? Des caractéristiques datées et une conception qui laisse à désirer.

De la 5G, une batterie plus robuste et une pluie de mégapixels

Selon des informations obtenues par XDA Developers, la nouvelle version du Motorola Razr pourrait profiter du Snapdragon 765 de Qualcomm. Un SoC milieu de gamme compatible 5G.

Côté batterie, on passerait aussi de 2 510 mAh à 2 845 mAh sur cette deuxième génération. 8 Go de RAM et 256 Go de stockage sont aussi attendus, à la place des 6+128 Go actuels.

Enfin, on doit aussi s’attendre à une nette amélioration au niveau de la photo. XDA estime que le Razr « 2 » affichera un capteur principal de 48 mégapixels, contre 16 actuellement. À l’avant, ce serait même un capteur 20 mégapixels contre 5 sur le Razr actuel.