Motorola lance le Moto G Pro : un smartphone Android One avec stylet pour 329€

Un petit air de déjà vu, le G Pro ? En effet. Il s’agit ni plus ni moins du Moto G Stylus, sorti aux États-Unis en début d’année, lequel est rebaptisé à l’occasion de son arrivée sur le marché français.

La partie photo est assurée par un trio de capteurs. Un principal de 48 mégapixels (1/2.0", ƒ/1.7), un ultra grand-angle de 16 mégapixels (ƒ/2.2 avec fonctionnalités action cam) et un macro de 2 mégapixels. Le smartphone est capable de filmer en 4K à 30 images par seconde et en 1080p jusqu’à 120 ips.

Pour le reste, le Moto G Pro est un smartphone de 6,4 pouces à écran LCD percé (capteur photo avant de 16 mégapixels) au format 19,17:9. Il est animé par un SoC Snapdragon 665 et de 4 Go de RAM pour 128 de stockage. Une configuration très proche de celle du Moto G8 Power, si ce n’est que la batterie se situe ici à 4 000 mAh (recharge 18 W).

Motorola G Pro : prix et disponibilité

Modèle le plus onéreux de la gamme G8, le Motorola G Pro sera livré avec Android 10 et Android One. Il promet en ce sens trois ans de mises à jour mensuelles.

Sans plus de précision, Motorola annonce une disponibilité prochaine pour le smartphone, au tarif unique de 329€ dans sa version bleu foncé.