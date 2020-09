Motorola lance les Moto G9 Plus et E7 Plus : deux nouveaux smartphones très accessibles

Après une fournée d’appareils plutôt convaincants ces derniers mois, Motorola avance sereinement vers l’avenir. Aujourd’hui, le constructeur lève le voile sur deux premiers modèles à intégrer son line-up : les Moto G9 Plus et Moto E7 Plus.

Enfin, le Moto G9 Plus pourra compter sur une configuration photo à quatre appareils, dont un module 64 mégapixels fait office de mètre étalon. Non détaillés dans le communiqué que nous avons reçu, les autres capteurs devraient logiquement se décliner comme suit : un ultra grand-angle, un macro et un dernier dédié à la gestion de la profondeur de champ.

Comme à l’accoutumée sur la gamme G de Motorola, on s’attend aussi à une autonomie record. Le G9 Plus ne devrait pas nous faire faux-bond sur ce point grâce à son énorme batterie de 5 000 mAh. Les détails du chargeur TurboPower inclus ne sont pas encore connus, mais le constructeur promet de pouvoir récupérer 12h d’autonomie en 10 minutes de charge seulement.

Plus accessible encore que le Moto G9 Plus, le Moto E7 Plus trouve naturellement sa place dans l’entrée de gamme du constructeur. Équipé d’un écran LCD HD+ de 6,5 pouces, le smartphone affiche une petite encoche en « goutte d’eau » qui lui donne, c’est vrai, un petit côté anachronique à l’heure des écrans poinçonnés.

Pour les photographes en herbe enfin, le Moto E7 Plus s’équipera de deux capteurs : un module principal grand-angle de 48 mégapixels, et un module de support dédié à la profondeur.