Le Motorola Moto G9 Plus fuite chez Orange : batterie 5000 mAh, module photo 64 MP pour 255 €

Pour le reste, ce Motorola devrait embarquer un SoC Snapdragon 730, couplé à 4 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage, extensible via carte microSD. En ce qui concerne le logiciel, c'est Android 10 qui est de la partie. Motorola a pris l'habitude d'utiliser la version pure de l'OS mobile ou d'appliquer une surcouche très légère à ses appareils.

L'écran proposera une diagonale de 6,81 pouces, ce qui est plutôt grand pour un entrée de gamme, et affichera une définition FHD+ 1080p. Le smartphone ne sera pas compatible 5G mais seulement 4G LTE.

Selon les informations retenues d'Orange Slovakia le Moto G9 Plus sera commercialisé au prix de 255 €, mais le tarif pourrait être un petit plus élevé en France. Au regard des informations dont l'opérateur semble disposer, la date de sortie devrait être toute proche…