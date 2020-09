Samsung présentera le Galaxy S20 Fan Edition le 23 septembre

On note enfin sur la partie photo quelques concessions par rapport aux Galaxy S20, S20+ et, surtout, Galaxy S20 Ultra. À en croire les nombreuses fuites récentes, le Galaxy S20 Fan Edition sera équipé d’un trio 12+12+8 mégapixels à l’arrière, et d’un capteur 32 mégapixels à l’avant (dans le poinçon de l’écran).

En croisant les éléments de cette fiche technique, et en détaillant l’esthétique du produit (le dos est en plastique), on comprend que le Galaxy S20 Fan Edition devrait naturellement trouver sa place entre le milieu et le haut de gamme du constructeur.