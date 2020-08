Samsung lance les Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra : sortie le 21 août à partir de 959€

On reste malgré tout curieux par les capacités photographiques du terminal ; notamment de son téléobjectif 64 mégapixels. Samsung promet aussi de belles choses avec le nouveau S-Pen, doté d’une latence réduite à 26 ms contre 42 ms sur le modèle précédent.

Galaxy Note 20 Ultra : le smartphone ultra premium façon Samsung

Ce n’est pas bien compliqué : sur le papier, le Galaxy Note 20 Ultra est incomparablement meilleur que son petit frère. Voyez plutôt.

Caractéristiques techniques du Galaxy Note 20 Ultra

Écran : Dynamic AMOLED de 6,9" affichant une définition 3088 x 1440 pixels (496ppp) à 120 Hz. Compatible HDR 10+. Gorilla Glass 7

: Dynamic AMOLED de 6,9" affichant une définition 3088 x 1440 pixels (496ppp) à 120 Hz. Compatible HDR 10+. Gorilla Glass 7 SoC : Exynos 990

: Exynos 990 Mémoire vive : 12 Go LPDDR5

: 12 Go LPDDR5 Stockage interne : 256 Go (extensible) ou 512 Go en UFS 3.0

: 256 Go (extensible) ou 512 Go en UFS 3.0 Batterie : 4 500 mAh, rechargeable à 25 W en filaire et 11 W sans-fil

: 4 500 mAh, rechargeable à 25 W en filaire et 11 W sans-fil Étanchéité : IP68

: IP68 Déverrouillage : capteur d’empreintes ultrasonique placé sous l’écran

: capteur d’empreintes ultrasonique placé sous l’écran Audio : haut-parleurs stéréo, pas de prise jack

: haut-parleurs stéréo, pas de prise jack Appareils photo :

: Arrière :



Grand angle 108 mégapixels





Ultra grand-angle 12 mégapixels





Téléobjectif 5x 12 mégapixels



Avant :



10 mégapixels

Vidéo : jusqu’à 8K à 24 images par seconde

: jusqu’à 8K à 24 images par seconde Connectivité : Wi-Fi 6, Bluetooth 5

: Wi-Fi 6, Bluetooth 5 5G : modèle 5G uniquement

Beaucoup plus onéreux (comptez 1 320€ pour le modèle 256 Go), le Galaxy Note 20 Ultra répond davantage à nos attentes autour d’un smartphone très haut de gamme. Dos en verre, écran très incurvé ("waterfall") cadencé à 120 Hz et WQHD+, compatible 5G… Rien n’est laissé au hasard, et cela s’en ressent sur la facture.