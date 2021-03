Le Motorola Edge+ s'offre un mode desktop une fois connecté à un écran

Quand le smartphone est connecté au moniteur ou au téléviseur, le mirroring s'active et l'interface est dupliquée sur le second écran. La dalle du mobile peut être utilisée comme un pavé tactile, alors que la fonctionnalité supporte également le clavier et la souris.

Ce qui est intéressant, c'est que d'autres modes sont également proposés, répondant à des besoins précis. Un mode TV permet (en quelque sorte) de transformer son téléphone en box Android TV pour accéder aux applications de vidéo.

Un mode vidéo pensé pour les visioconférences donne la possibilité d'utiliser la caméra arrière ou frontale du mobile comme webcam et d'avoir l'image sur le second écran.

Enfin, le mode jeu permet de profiter de ses titres Android sur un plus grand écran. Il est possible de connecter une manette en Bluetooth pour les contrôles.