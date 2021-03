Motorola pourrait sortir trois nouvelles montres connectées en 2021

Selon Engadget, qui rapporte l'information, ces modèles accueilleraient le système WearOS et pourraient être propulsés par une puce Snapdragon Wear 4100 de Qualcomm.

Aujourd'hui, Apple et Samsung trônent sur le marché des montres connectées, lequel est également prisé par Fossil et Mobvoi. Mais le nombre de concurrents sur le marché augmente : OnePlus a également annoncé son arrivée prochaine dans la course, et Motorola pourrait à nouveau s'y faire une place…