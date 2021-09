Motorola edge 20 et 20 lite, des smartphones pour bousculer l'ordre établi ?

Quant au Motorola edge 20 lite, il dispose du même écran OLED à la technologie HDR10+ que son grand frère. Toutefois, le Soc est différent puisqu’il s’agit ici d’un processeur MediaTek Dimensity 720, octa-core cadencé à 2,0 GHz. Mais il est également soutenu par 8 Go de RAM. L’ensemble est plus épais et plus lourd, c’est-à-dire 8,25 millimètres pour 185 grammes, car ce modèle possède une batterie extrêmement endurante de 5 000 mAh, contre 4 020 mAh pour le edge 20.

Il est à noter que les deux photophones acceptent une charge à 30 W en USB-C, qu’ils sont compatibles avec le réseau 5G et qu’ils proposent 128 Go d’espace de stockage. Il est possible d’étendre la ROM du Motorola edge 20 lite jusqu’à 512 Go via une carte microSD. Ce dernier dispose d’ailleurs d’une prise jack 3,5 mm, contrairement au Motorola edge 20, dont la boîte contient toutefois un adaptateur USB-C vers jack 3,5 mm.