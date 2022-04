Motorola Edge 30 : un smartphone puissant et accessible

Du côté de l’appareil photo, Motorola a plus que jamais vu les choses en grand pour ce nouveau modèle. Équipé de quatre capteurs photo, dont un frontal de 32 MP, un capteur ultra grand-angle de 50 MP, un autre de 2 MP, consacré au mode portrait, et enfin un capteur principal de 50 MP, le Edge 30 est pensé pour proposer des prises de vue plus précises qu’auparavant grâce à son nouveau système d’autofocus omnidirectionnel. La société américaine nous assure d’ailleurs avoir accordé une attention toute particulière à l’usage de son appareil photo au sein des applications tierces, telles que TikTok et Instagram, afin de réduire au maximum le bruit de l’image.